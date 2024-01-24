Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ocak 2024 12:43
Memur emeklisine refah payı yok, diğerlerine var.

Seyyanen zamdan sonra memur emeklisine yapılan ikinci haksızlık. SSK ve Bağ-kur emeklileri 2023 enflasyon farkı üzerine %15 refah payı aldı. Kanun metninde açıkça yazıyor. Onların aldığının tamamı 2023 ile ilgili. Memur emeklisine ise refah payı yok. 2023 enflasyon farkı üzerine verilen %15, 2024 yılı ilk 6 aylık enflasyonundan mahsup edilecek. 6 ay sonunda enflasyon %15 çıkarsa, memur enflasyon farkı alamayacak ama diğer emekliler bir kez daha %15 zam alacaklar.

Hani eşitlik? Birine refah payı, diğerine mahsuplaşma.


Aksak bey
Daire Başkanı
24 Ocak 2024 12:51

Twittera yazdım ama işin o kısmını düşünen yok başta Ali Yalçın

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