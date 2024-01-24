kadroludan sözleşmeliye geçiş olur mu

merhaba 2022 eylül ayında üniversitede sözleşmeli büro personlei olarak göreve başladım 2023 mart ayında kadroya geçtim. şuan çsg bakanlığına sözleşmeli büro personeli kadrosuna başvurmak istiyorum ama kadroya geçeli 1 yıl olmadığı için son 1 yıl içinde sözleşmeli çalışmış olarak göründüğümden sorun olur mu acaba

merhaba 2022 eylül ayında üniversitede sözleşmeli büro personlei olarak göreve başladım 2023 mart ayında kadroya geçtim. şuan çsg bakanlığına sözleşmeli büro personeli kadrosuna başvurmak istiyorum ama kadroya geçeli 1 yıl olmadığı için son 1 yıl içinde sözleşmeli çalışmış olarak göründüğümden sorun olur mu acaba