Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


24 Ocak 2024 12:48
kadroludan sözleşmeliye geçiş olur mu
merhaba 2022 eylül ayında üniversitede sözleşmeli büro personlei olarak göreve başladım 2023 mart ayında kadroya geçtim. şuan çsg bakanlığına sözleşmeli büro personeli kadrosuna başvurmak istiyorum ama kadroya geçeli 1 yıl olmadığı için son 1 yıl içinde sözleşmeli çalışmış olarak göründüğümden sorun olur mu acaba

ElectronicsTech
Aday Memur
24 Ocak 2024 13:41
kadroludan sözleşmeliye veya sözleşmeliden kadroluya süre beklemeden geçebilirsin

serhado mercado
Aday Memur
24 Ocak 2024 14:01

aynı bakanlık içinde de bu durum geçerli mi? Kılavuzda ek madde belirtip 4 yıl dolmadan kadro alan hariç derse ne yapacaz?

ElectronicsTech, 59 dk. önce
kadroludan sözleşmeliye veya sözleşmeliden kadroluya süre beklemeden geçebilirsin

Sedadada
24 Ocak 2024 14:05
aynı unvanla sözleşmeliden sözleşmeliye geçmek için 1 yıl bekleme şart var yok mu yani
ElectronicsTech, 59 dk. önce
kadroludan sözleşmeliye veya sözleşmeliden kadroluya süre beklemeden geçebilirsin

ElectronicsTech
Aday Memur
24 Ocak 2024 14:09
yazdığımı iyi okuyun , sözleşmeliden sözleşmeliye aynı ünvan zaten geçemez , 1 yıl yasağına takılırsınız
Sedadada, 35 dk. önce
aynı unvanla sözleşmeliden sözleşmeliye geçmek için 1 yıl bekleme şart var yok mu yani
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