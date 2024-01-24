Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Ocak 2024 13:00
kadroludan sözleşmeliye geçiş
merhaba 2022 eylül ayinda universitede sözleşmeli büro personeli olarak goreve başladim 2023 mart ayinda kadroya geçtim. şuan çsg bakanligina sözleşmeli büro personeli kadrosuna basvurmak istiyorum ama kadroya geçeli l yil olmadigi için son 1 yil içinde sözleşmeli çalismis olarak göründügümden sorun olur mu acaba

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