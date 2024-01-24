Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Ocak 2024 13:33
doner sermaye saymanligi kadrosundan merkezi butceye gecis.

Hastanemi̇zde dönersermaye saymanliğindan merkezi̇ bütceye gecmek i̇sti̇yoruz yaklaşik 16 ki̇şi̇yi̇z.ve bodrolarimizi e devlet üzeri̇nden taki̇p edemi̇yoruz.bununla i̇lgi̇li̇ ne yapmamiz gerekti̇ği̇ konusunda bi̇lgi̇ paylaşirmisiniz. kadroluyuz.

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