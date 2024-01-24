Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2024 13:47
Banka borçları
2 Ek hesap,2 kredi kartı,2 kredi şeklinde 270k borcum var ayda 17 bin ödüyorum ama sadece ek hesap ve kredi kartı faizlerim 12 bin olduğu için ana para hiç azalmıyor. Daha önce icra gecikme vs hiç olmadı olsun da istemiyorum Banka borçları birleştirip düzenli ödemem konusunda yapılandırma yapar mı tüm borçları 24 aya bölme şansım var mı

Küçük polis
Şef
24 Ocak 2024 14:07

Vakıfbank kredi birleştiriyor. Kart ve ek hesap ile ilgili bilgim yok. Banka ile görüş ben 3 farklı banka kredisini birleştirdim.


Nasuhbey
Şef
24 Ocak 2024 14:08

Yapılandırma yapıyor ancak borçlar bitene kadar kart ve kredi asla kullanamaSn


robokopp
24 Ocak 2024 14:11
Kullandırmasınlar 2 yıldır takla atarak yaşıyorum ödediğim faize gidiyor düzenli ödeyip kurtulsam yeter 24 aya bölerler mi 12 ay sınırı varsa ödemem pek mümkün olmaz
Nasuhbey, 33 dk. önce

Yapılandırma yapıyor ancak borçlar bitene kadar kart ve kredi asla kullanamaSn

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