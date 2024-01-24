2 Ek hesap,2 kredi kartı,2 kredi şeklinde 270k borcum var ayda 17 bin ödüyorum ama sadece ek hesap ve kredi kartı faizlerim 12 bin olduğu için ana para hiç azalmıyor. Daha önce icra gecikme vs hiç olmadı olsun da istemiyorum Banka borçları birleştirip düzenli ödemem konusunda yapılandırma yapar mı tüm borçları 24 aya bölme şansım var mı

2 Ek hesap,2 kredi kartı,2 kredi şeklinde 270k borcum var ayda 17 bin ödüyorum ama sadece ek hesap ve kredi kartı faizlerim 12 bin olduğu için ana para hiç azalmıyor. Daha önce icra gecikme vs hiç olmadı olsun da istemiyorum Banka borçları birleştirip düzenli ödemem konusunda yapılandırma yapar mı tüm borçları 24 aya bölme şansım var mı