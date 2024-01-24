KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ocak 2024 13:49
Memurluktan sözleşmeliye geçiş sorunları (yardım)

Ösym 2023/2 tercihlerinde atandım fakat ösymden bağımsız bakanlık ankarada sözleşmeli personel büro personeli alımı yapıyor kpss puanıyla sadece, buraya başvursam gidebilirmiyim yardımcı olurmusunuz ? Memurluğa başlamadım daha


Ekonomist777
Aday Memur
24 Ocak 2024 13:50

Herhangi bir engelleyici kural varmı atandığım için


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
24 Ocak 2024 13:57

Eğer çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı nın alımını soruyorsan başvuruda son 1 yıl içinde 4/b li çalışmamak koşulu var evrak teslimi oldu mu o alımdan sonra?


Ekonomist777
Aday Memur
24 Ocak 2024 14:00

Evet evrak teslimi yaptım atandığım yere

Mehmet-şeker, 44 dk. önce

Eğer çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı nın alımını soruyorsan başvuruda son 1 yıl içinde 4/b li çalışmamak koşulu var evrak teslimi oldu mu o alımdan sonra?


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
24 Ocak 2024 14:01

Sigorta girişini yapmışlar mı ki

Ekonomist777, 41 dk. önce

Evet evrak teslimi yaptım atandığım yere


Ekonomist777
Aday Memur
24 Ocak 2024 14:04

Sanmıyorum arşiv araştırmasında daha

Mehmet-şeker, 40 dk. önce

Sigorta girişini yapmışlar mı ki


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
24 Ocak 2024 14:06

Hangi gruba başvuracaktın? Bi dene kaybedecek birşey yok olursa geçersin olmazsa kalırsın yerinde

Ekonomist777, 37 dk. önce

Sanmıyorum arşiv araştırmasında daha


Ekonomist777
Aday Memur
24 Ocak 2024 14:14

Hata yapıp ceza almıyalım bide , bu işlerden pek anlamam yani :)

Mehmet-şeker, 35 dk. önce

Hangi gruba başvuracaktın? Bi dene kaybedecek birşey yok olursa geçersin olmazsa kalırsın yerinde

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