KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ocak 2024 13:53
Sözleşmeli personel başvuru sıralaması

Cumhurbaşkanlığı insan kaynakları ofisi üzerinden sozlesmeli personel başvurusu yapıyoruz.Benim sorum başvurumuzu cbiko alıp ilgili kontenjanı açan bakanlığa puanlari gonderip puan sıralamasını o bakanlı&#291;a mi yaptırıyor yoksa cbiko kendisi sıralamayı yapıp mi bize bildiriyor?Bazı kurumlarda staj başvurusunu cbiko alıp sıralamayı kurum yapıyormuş.Ben de ikileme düştüm.Sonuçlar,kurumların sıralamaları cbikoya geç teslim etmesinden mi gecikmiş olabilir?

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