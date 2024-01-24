Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


24 Ocak 2024 13:55
2024 Seçim Görevi Ücretleri

Bu seçimde verilecek ücretler hakkında bilgisi olan var mı?


adaletinbumudunya
Aday Memur
24 Ocak 2024 14:09
5000 TL
Toplam 1 mesaj

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