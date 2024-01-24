24-27 Ocak aile birliği mazerete bağlı ek atama

eşim bağlı bulunduğum il de polis branşı nedeni ile ilçede çalışamıyor ben ise il merkezine 180 km olan bir ilçede çalışıyorum henüz 3 yılı doldurmadım aile birliğimiz bozuldu nasıl çözülür bilen birisi varsa yardımcı olabilir mi

eşim bağlı bulunduğum il de polis branşı nedeni ile ilçede çalışamıyor ben ise il merkezine 180 km olan bir ilçede çalışıyorum henüz 3 yılı doldurmadım aile birliğimiz bozuldu nasıl çözülür bilen birisi varsa yardımcı olabilir mi