Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ocak 2024 13:58
24-27 Ocak aile birliği mazerete bağlı ek atama
eşim bağlı bulunduğum il de polis branşı nedeni ile ilçede çalışamıyor ben ise il merkezine 180 km olan bir ilçede çalışıyorum henüz 3 yılı doldurmadım aile birliğimiz bozuldu nasıl çözülür bilen birisi varsa yardımcı olabilir mi

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