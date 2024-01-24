KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Ocak 2024 14:04
Gazi üniversitesi yedek sonuçlar aciklandi

Sevgili dostlar gazi üniversitesi yedek aciklandi.yedekten atanan arkadaşlar hayırlı olsun.gidecek arkadaşlar meb alımını geri çekiniz lutfen


abcd.abcd
Aday Memur
24 Ocak 2024 14:13

bu durumu hiç önemesemiyorlar.napalım yüksek puan alsaydınız düşüncesiyle hareket ediyorlar.


abcd.abcd
Aday Memur
24 Ocak 2024 14:18

bir yere yerleşiyorlar kadroyu kapatıyorlar sonra başka bir kadroyu da tercih ediyorlar oraya da yerleşiyorlar.puanları yüksek ne de olsa.sonra süreç uzuyor da uzuyor.yedekler bekleniyor.hopp o yedekte puanı senden yüksek başka bir yeri tercih etmiş sonraki yedek zamanını bekle.merkezi alımda kadro yanıyor.açıktan alımda bekleme süresi uzuyor.Buna bir çözüm bulunsa artık.

abcd.abcd, 28 dk. önce

bu durumu hiç önemesemiyorlar.napalım yüksek puan alsaydınız düşüncesiyle hareket ediyorlar.


Mepera
Aday Memur
24 Ocak 2024 14:31
dupeduz Kul Hakkina giriliyor
abcd.abcd, 23 dk. önce

bir yere yerleşiyorlar kadroyu kapatıyorlar sonra başka bir kadroyu da tercih ediyorlar oraya da yerleşiyorlar.puanları yüksek ne de olsa.sonra süreç uzuyor da uzuyor.yedekler bekleniyor.hopp o yedekte puanı senden yüksek başka bir yeri tercih etmiş sonraki yedek zamanını bekle.merkezi alımda kadro yanıyor.açıktan alımda bekleme süresi uzuyor.Buna bir çözüm bulunsa artık.

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