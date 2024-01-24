KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Ocak 2024 14:04
Gazi Üniversitesi yedek sonuçları açıklandı.

Sevgili dostlar gazi üniversitesi yedek aciklandi.yedekten atanan arkadaşlar hayırlı olsun.gidecek arkadaşlar meb alımını geri çekiniz lutfen


abcd.abcd
Aday Memur
24 Ocak 2024 14:13

bu durumu hiç önemesemiyorlar.napalım yüksek puan alsaydınız düşüncesiyle hareket ediyorlar.


abcd.abcd
Aday Memur
24 Ocak 2024 14:18

bir yere yerleşiyorlar kadroyu kapatıyorlar sonra başka bir kadroyu da tercih ediyorlar oraya da yerleşiyorlar.puanları yüksek ne de olsa.sonra süreç uzuyor da uzuyor.yedekler bekleniyor.hopp o yedekte puanı senden yüksek başka bir yeri tercih etmiş sonraki yedek zamanını bekle.merkezi alımda kadro yanıyor.açıktan alımda bekleme süresi uzuyor.Buna bir çözüm bulunsa artık.

abcd.abcd, 6 saat önce

bu durumu hiç önemesemiyorlar.napalım yüksek puan alsaydınız düşüncesiyle hareket ediyorlar.


Mepera
Aday Memur
24 Ocak 2024 14:31
dupeduz Kul Hakkina giriliyor
abcd.abcd, 6 saat önce

bir yere yerleşiyorlar kadroyu kapatıyorlar sonra başka bir kadroyu da tercih ediyorlar oraya da yerleşiyorlar.puanları yüksek ne de olsa.sonra süreç uzuyor da uzuyor.yedekler bekleniyor.hopp o yedekte puanı senden yüksek başka bir yeri tercih etmiş sonraki yedek zamanını bekle.merkezi alımda kadro yanıyor.açıktan alımda bekleme süresi uzuyor.Buna bir çözüm bulunsa artık.


Dol8311
Memur
24 Ocak 2024 14:51

Vallahi haktır hemde kul hakki adam düz memurdur kit için yakar bir nebze anlarım belediyeler için yakar yine anlarım.ama düz memur düz memura yakarsa hakkımı helal etmem.beraber sınava girdiği arkadaşlarından 1 soru fazla yaptı diye her hakkı kendisinde görüyorsa benimde ona hakkımı helal etmemem en doğal hakkim

abcd.abcd, 6 saat önce

bir yere yerleşiyorlar kadroyu kapatıyorlar sonra başka bir kadroyu da tercih ediyorlar oraya da yerleşiyorlar.puanları yüksek ne de olsa.sonra süreç uzuyor da uzuyor.yedekler bekleniyor.hopp o yedekte puanı senden yüksek başka bir yeri tercih etmiş sonraki yedek zamanını bekle.merkezi alımda kadro yanıyor.açıktan alımda bekleme süresi uzuyor.Buna bir çözüm bulunsa artık.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024/3 Milli Eğitim Bakanlığı Tercih KılavuzuMEB büro personeli 3183 insan kaynakları sıralamaKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tarım Bakanlığı büro personeliGazi Üniversitesi yedek sonuçları açıklandı.Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi açıklandıGazi Üniversitesi atamaGazi Üniversitesi açıklandı.İş makinesi sürücüsüTCDD bırakıp sağlık bakanlığına geçmek

Sözlük

MAJÖR DEPRESYON 4 halit Ertuğrul 1 no country for old men 1 22 Ocak Dünya Acı Sos Günü 1 farzımuhal 1 seçim dönemlerinde billboardlara asılan fotoğraflar 3 kısırlaştırma 2 karikatür 1 eleştiri 3 dördüncü duvar 1

Son Haberler

4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıErdoğan: Filistin'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayızCHP Parti Meclisi kalan adayları belirlemek için cuma toplanacakTürkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandıElinde şişle girdiği dükkandan cep telefonu çalan şahsa hapis cezası

Editörün Seçimi

Büyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?