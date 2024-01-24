Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ocak 2024 14:16
Eş durumu ek atama
Ek atama verildi tercih bugün başlıyor. Umarım yaz aylarında ki ek atama gibi değildir çünkü ek tercihler de boşluk hiç yoktu öylesine açılmıştı

Dalaras
Şube Müdürü
24 Ocak 2024 14:31

Niye sadece eş durumu? Sağlık durumundan bekleyenler yine yetim kaldı

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