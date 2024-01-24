Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ocak 2024 14:26
Kredi Kartlarına Düzenleme! Nakit Avans ve Taksitli Nakit Avans Kaldırılabilir

Banka genel müdürleri, TBB Başkanı, BDDK ve Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre kredi kartı harcamalarının önüne geçebilmek için ciddi düzenleme yapılacağı görülüyor. Kredi kartıyla evini döndüren memurlar ve çalışanlar için bu durum büyük bir probleme yol açar.

Sizce nakit avans ve taksitli nakit avansı kaldırabilir mi? Taksitli alışverişe son verilebilir mi? Maaşının tümünü kredi kartınının asgari ödemesine yatırıp geri çeken çok tanıdığım var, eğer bu düzenleme gelirse insanlar ne yapacaklar? Nasıl nakit avans çekecekler?

Yorumlarınızı merakla bekliyorum.

Çok Yazılan Konular

Büyükşehir tazminatıOcak ayı enflasyonu tahmininiz?Memura Büyükşehir tazminatı ve Kira yardımı yapılacak2024 Ocak maaşlarımızı yazalımTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKurumların giyim yardımı hk.5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)1. Dereceye 3600 ek göstergeArtık her sendika eşitlendi

Sözlük

Kadınlar insandır bizler insanoğlu 2 Öksürük senfonisi 8 ios 17.3 2 gıdık 1 Ey ruh geldiysen 3 defa 1 mavera 1 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 2 40 lı yaşlardaki kadınlar 7 suç bastırmak 1 Ankarada aşık olmak 11

Son Haberler

Koyunları ölen adam kendini yakmaya çalıştıSuriye sınırından yurda girmeye çalışan terörist yakalandıSiirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyorMEB'den öğretmenlere 'aile mazereti' için ek yer değiştirme hakkıAnayasa Mahkemesi 7 dosyayı esastan görüştü

Editörün Seçimi

Büyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?