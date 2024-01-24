Kredi Kartlarına Düzenleme! Nakit Avans ve Taksitli Nakit Avans Kaldırılabilir

Banka genel müdürleri, TBB Başkanı, BDDK ve Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre kredi kartı harcamalarının önüne geçebilmek için ciddi düzenleme yapılacağı görülüyor. Kredi kartıyla evini döndüren memurlar ve çalışanlar için bu durum büyük bir probleme yol açar.

Sizce nakit avans ve taksitli nakit avansı kaldırabilir mi? Taksitli alışverişe son verilebilir mi? Maaşının tümünü kredi kartınının asgari ödemesine yatırıp geri çeken çok tanıdığım var, eğer bu düzenleme gelirse insanlar ne yapacaklar? Nasıl nakit avans çekecekler?

Yorumlarınızı merakla bekliyorum.