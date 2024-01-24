Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


24 Ocak 2024 14:27
2024 Sosyal Denge Sözleşmesi yenileyen varmıdır? Varsa tutar ne kadar?

2024 Sosyal Denge Sözleşmesi yenileyen varmıdır? Varsa tutar ne kadar?

Çok Yazılan Konular

Lisans Üzerine Teknik bölümbilgisayar işletmenliği hakkındakadroludan sözleşmeliye geçiş olur mugorevde yukselme ve unvan degisikligi sinavinin personele bildirilmemesiGuncel sosyal denge sozlesmeleriBoğaziçi Sözleşmeli Memur Hk.nakil Akdeniz üni personel alımıİBB Promosyon GüncellemeYüzde 2 iptal mi?

Sözlük

Kadınlar insandır bizler insanoğlu 2 Öksürük senfonisi 8 ios 17.3 2 gıdık 1 Ey ruh geldiysen 3 defa 1 mavera 1 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 2 40 lı yaşlardaki kadınlar 7 suç bastırmak 1 Ankarada aşık olmak 11

Son Haberler

Koyunları ölen adam kendini yakmaya çalıştıSuriye sınırından yurda girmeye çalışan terörist yakalandıSiirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyorMEB'den öğretmenlere 'aile mazereti' için ek yer değiştirme hakkıAnayasa Mahkemesi 7 dosyayı esastan görüştü

Editörün Seçimi

Büyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?