Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
2024/3 Milli Eğitim Bakanlığı Tercih KılavuzuMEB büro personeli 3183 insan kaynakları sıralamaKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tarım Bakanlığı büro personeliGazi üniversitesi yedek sonuçlar aciklandiAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi açıklandıGazi Üniversitesi atamaGazi Üniversitesi açıklandı.İş makinesi sürücüsüTCDD bırakıp sağlık bakanlığına geçmek
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Büyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?