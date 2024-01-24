Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2024 14:59
Durum bildirir rapor sonucunu nereden görebilirim

Selamlar devreler, heyet durum bildirir raporu sonucuna ulaşamıyorum e nabız veya e devletten. Rapora girdiğim hastane de kurumuna yazıyoruz sana bilgi veremeyiz diyor. Emniyetten de bir bilgi verilmedi hala sonuca ulaşa bileceğim bir sistem var mıdır e devlette acaba


behzatkara0
Aday Memur
24 Ocak 2024 15:40

e devlete düşer


Kal3m4
24 Ocak 2024 16:20

Eski raporun üstünden 4 ay geçti o bile düşmedi hala e devlete


anyahmet
Aday Memur
24 Ocak 2024 17:18

Kurul Çarşamba onayladı aynı gün e devletime düştü


Kal3m4
24 Ocak 2024 17:21

Anladım ilden ile değişiyor o halde.. Teşekürler

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