Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2024 15:01
Ücretsiz izin ve banka promosyonu

merhaba 2022 nisanda ücretsiz izne ayrildim Aralık 2023 de işe başladım promosyon alabiliyor muyum bilgisi olan arkadaşlar ne yapmam gerekiyor yazar mısınız teşekkürler

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