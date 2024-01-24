Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


24 Ocak 2024 15:04
EKPSS tercih başvurusunu kaçıranlar için emsal niteliğinde başvurudur.

EKPSS tercih başvurusunu kaçıranlar için emsal niteliğinde başvurudur.

bu mesajı cimer üzerinden ilgili kuruma hem şikayet hemde istek olarak iletiniz !

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engelli statüsündeyim,

internette erişim sorunu nedeniyle

zamanında ; ( aynı zamanda bu başvuru o tarihlerde yapılamamıştır )

https://ais.osym.gov.tr/ sayfası üzerinde yapılması gereken

2024 EKPSS/KURA Tercih leri için başvuru işlemini zamanında yapamadım.

mezun olduğum bölüm kodlarına uygun olarak

bulunduğum il için tercih işlemimin

ilgili kurumun ilgili bilgi işlem personeli tarafından kayda alınarak

işlemimin yapılmasını ve mağduriyet oluşmamasını talep etmekteyim.

gösterdiğini hassasiyet için şimdiden teşekkürlerimle.

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