Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


24 Ocak 2024 15:23
MEB 2023/4

Arkadaşlar merhaba benim önemli bir sorum olacaktı. Tüm kurumları aradıktan sonra yazıyorum buraya.

Ben son MERKEZİ atamadan KİT kurumuna mühendis yerleştirildim ama henüz atamam yapılmadı. Ben de MEB'in açtığı alım kendi şehrimde olduğundan 4/B'ye geçmek istiyorum. Tercihlerin ÖSYM üzerinden yapılıyor olması beni etkiler mi? Tercih yapıp atanabilir miyim? Teşekkür ederim.


memur02024
24 Ocak 2024 15:24

pardon geçen seneki aklımda kalmış. 2024/3 olacak.

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