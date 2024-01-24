MEB 2023/4

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
TCDD özelleştiriliyor mu?DHMİ maaşTEİAŞ giyim yardımıTeknik Şef olan Mühendislere niçin +20 ek ödeme puan verilmedi? Sesimizi duyuralım.Bakan Şimşek'in KİT ler hakkındaki açıklamalarıTEİAŞ Özelleştirme Tek BaşlıkDHMİ Çalışanları BurayaPTT'de ki 399'a tabi olanlar da havuz istiyorDHMİ becayiş talepleriTCDD Becayiş talepleri
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Büyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?