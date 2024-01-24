Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


24 Ocak 2024 15:33
Havuz nasıl oluyor?
Arkadaşlar şimdi gündemde olan TCDD ve TEİAŞ İn özelleşmesi sonucu personele tanınacak havuz hakkı tam olarak nasıl oluyor. Burada çalışan personel havuza düşerse çalışacağı kurumu kendi mi seçecek yoksa rastgele bir kuruma kendileri mi atayacak. İl seçme hakkı var mı.

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