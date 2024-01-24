Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2024 15:33
Bayan polis memurunun eş tayini hakkında

Merhaba arkadaşlar. Adalet Bakanlığında müdür olarak görev yapıyorum. Kız arkadaşım ise pomem'den ağustos ayında mezun olacak. Sizlerde tayin olayı nasıl oluyor. Atandıktan sonra evlilik olursa tayin isteyip bulunduğum ile gelebiliyor mu. Yoksa atama olmadan önce mi nikah yapılmalı. Bana mı tabi olacak. Diyelim ilk tayini bana tabi oldu ve yanıma geldi. Sonrasında ise ben mi ona tabi olacağım. Bulunduğum görev rotasyona tabi bir ünvan değil. detaylı bilgilendirirseniz çok sevinirim.


behzatkara0
Aday Memur
24 Ocak 2024 15:37

gelir yanına


Emay0671
Aday Memur
24 Ocak 2024 15:46

peki belirli yıl görev yaptıktan sonra ben mi ona tabi olacağım. Kalıcı olabilmesi için emniyet içerisinde GİH'e mi geçmesi gerekli.

behzatkara0, 2 saat önce

gelir yanına


Coktamuhimdegil
Aday Memur
24 Ocak 2024 16:02
bayan memurum .polis okulunda nikah yaparsanız eş durumundan atama bildirileri alınmadan önce nikah olmuş olursa mezun olurken yanınıza tayin olur .Eğer teşkilatta göreve başladıktan sonra nikah olursa biraz süreç uzun oluyor mazeret dönemleri filan kurumlar arası koordinasyon sağlanıyor belki sizi bile onun yanına gönderebilirler

Emay0671
Aday Memur
24 Ocak 2024 16:26

cevabınız için teşekkür ederim ancak benim bulunduğum bölgede 3 yıl daha zorunlu görevim var. Sonrasında rotasyona tabi değilim kalabiliyorum. Dediğiniz gibi olursa benim yanıma verirler. Ancak benim görev yılım ve onun görev yılı dolunca ben ona tabi oluyorum degil mi?

Coktamuhimdegil, 1 saat önce
bayan memurum .polis okulunda nikah yaparsanız eş durumundan atama bildirileri alınmadan önce nikah olmuş olursa mezun olurken yanınıza tayin olur .Eğer teşkilatta göreve başladıktan sonra nikah olursa biraz süreç uzun oluyor mazeret dönemleri filan kurumlar arası koordinasyon sağlanıyor belki sizi bile onun yanına gönderebilirler

onnnur
Aday Memur
24 Ocak 2024 16:44
eşinizin şark görevi geldiğinde onunla birlikte gitmalisiniz çünkü şarktan muaf bir durum yok lakin şark bitimi siz nereye giderseniz o da sizin yanınıza gelebilir tabi olma durumu diye bişey yok anayasa ile ailenin korunması güvence altında siz nereye tayin isterseniz o da yanınıza gelir
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