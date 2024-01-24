Bayan polis memurunun eş tayini hakkında

bayan memurum .polis okulunda nikah yaparsanız eş durumundan atama bildirileri alınmadan önce nikah olmuş olursa mezun olurken yanınıza tayin olur .Eğer teşkilatta göreve başladıktan sonra nikah olursa biraz süreç uzun oluyor mazeret dönemleri filan kurumlar arası koordinasyon sağlanıyor belki sizi bile onun yanına gönderebilirler

bayan memurum .polis okulunda nikah yaparsanız eş durumundan atama bildirileri alınmadan önce nikah olmuş olursa mezun olurken yanınıza tayin olur .Eğer teşkilatta göreve başladıktan sonra nikah olursa biraz süreç uzun oluyor mazeret dönemleri filan kurumlar arası koordinasyon sağlanıyor belki sizi bile onun yanına gönderebilirler