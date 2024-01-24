Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


24 Ocak 2024 15:53
Ücretsiz izinde sigortalı çalışma

Merhabalar,

657'ye tabi devlet memuru olarak çalışıyorum. Ailevi durumlardan dolayı ücretsiz izne ayrıldım ve başka şehire taşındım. İzin süresinde ekonomik nedenlerden dolayı 3 ay kadar bir işte sigortalı olarak çalıştım. Şuan çalıştığım kuruma geri döndüm ve çalışıyorum. İzindeki sigortalı olarak çalıştığım bu süre kurumum tarafından ne kadar sürede tespit edilebilir mi, benim kendim bildirmem gerekir mi ve cezası nedir.

Teşekkürler


Jamyo2015li
Aday Memur
24 Ocak 2024 16:30

merhaba Aylıksız izinde olan memurların kazanç getirici faaliyetler ile uğraşması halinde kanunda bir cezası yok ama böyle durumlarda tespiti yapılırsa kadame durdurma tekrarlanması halinde memuriyetten mene kadar gidiyor. bir tane avukata danıs net bilgi al şimdi bildirip suyu bulandırma derim.


sahin8627
Aday Memur
24 Ocak 2024 16:32

çok teşekkürler

Jamyo2015li, 57 dk. önce

merhaba Aylıksız izinde olan memurların kazanç getirici faaliyetler ile uğraşması halinde kanunda bir cezası yok ama böyle durumlarda tespiti yapılırsa kadame durdurma tekrarlanması halinde memuriyetten mene kadar gidiyor. bir tane avukata danıs net bilgi al şimdi bildirip suyu bulandırma derim.

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