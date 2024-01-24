Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


24 Ocak 2024 16:00
Vekil Öğretmenlik ve 4C Tescil Başlangıç Tarihi

Hepinize iyi günler. Ben 2007 senesinden beri kamuda memur olarak çalışıyorum, ancak 2004 ve 2005 senelerinde vekil İnglizce öğretmenliği yaptım (yaklaşık 9 ay). 01 Ekim 2008 öncesinde vekil öğretmenlik yapanların 5434 sayılı kanuna tabi olduğunu öğrendim. Bu durumda, 4C tescil tarihimin erkene alınması mümkün müdür? Teşekkür ederim.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
24 Ocak 2024 17:03

2007 senesinden beri memursanız zaten 5434'e tabi olmanız gerekmez mi?

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