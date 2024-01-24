Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Ocak 2024 16:03
tibbi sekreter gorev tanimi

Merhabalar çalıştığım üniversite hastanesi diş fakültesi hastanesinde tıbbi sekreter olarak çalışıyorum bize tomografi ve röntgen girişlerini tıbbi sekreterlere kitlediler ayrıca bölümlerin yazışmalarını da bize verdiler bu işler bize mi ait ??


lDeimosl
Genel Müdür
24 Ocak 2024 16:45

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.19696.pdf

Mevzuata göre kitlenen bir durum yok. Yazan görevleri vermişler.


cinar35
Aday Memur
24 Ocak 2024 17:08

Görev senin rahat ol ve göreve sadık kal:)

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