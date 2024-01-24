Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


24 Ocak 2024 16:18
Kültür bakanlığı 1629 personel alımı
telegramda mimarların etkinlik grubunda tercih listesi oluşturuyoruz. Gruptan haberi olmayan arkadaşları bekleriz.

Çok Yazılan Konular

DSİ mi Karayolları mı yoksa Çevre ve Şehircilik miTicaret BakanlığıKültür ve turizm Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıMaaş farkını nedir?Sözleşmeli ŞoförKültür Bakanlığı Müze Arşt. ve Arkeolog sonuçları açıklandı!Ticaret İl müdürlüğü atamaTarım Bakanlığı ek ödeme ile ilgiliKültür ve turizm bakanlığı karayollari ek odeme hakkinda

Sözlük

yazarların itirafları 2 esra erol'da 1 eyvallahı olmamak 1 zengin koca 3 en çok tekrar oynatılan kısım 3 çay bardağının içine düşen bisküvi parçası 2 Editörden arkadaşlık teklifi almak 26 Bruksizm 1 hamle 2 Editör 6

Son Haberler

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 65 bin liraya gerilediTÜİK'ten 'algılanan enflasyon' ilgili iddialara açıklamaSudanlı üniversite öğrencisini öldüren işletme sahibi tutuklandıAnkara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi36 gündür aranan kuryenin toprağa gömülü cesedi bulundu

Editörün Seçimi

Büyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?