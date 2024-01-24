Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Ocak 2024 16:22
4b'den 399'a geçiş

1 yılı doldurmayan 4b'li merkezi atamada 399'a geçiş yapabilirmi

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