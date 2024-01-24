Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


24 Ocak 2024 16:40
KİT muhasebe memurluğu mu,üniversitede hizmetli mi?

Memleketinde hizmetli kadrosunda çalışmak mı farklı şehirde kitte muhasebe memurluğu mu sizce daha mantıklı


Painkiller0101
Aday Memur
24 Ocak 2024 16:51

Gideceğin Kitte Lojman imkanı varsa KİT tercih etmen daha mantıklı bence ilk olarak bunu araştırmalın.


Ugur2819
Aday Memur
24 Ocak 2024 17:14

Lojman var ama epey eski ayrıca kadroya tahsiste çoğunluğu,bana düşer mi bilmiyorum. Ama kendi memleketimde de kirada oturuyorum. Maaş hakkında maalesef net bi bilgi bulamadım. Kuruma sorduğumda da farklı yanıtlar aldım

Painkiller0101, 3 saat önce

Gideceğin Kitte Lojman imkanı varsa KİT tercih etmen daha mantıklı bence ilk olarak bunu araştırmalın.

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