Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ocak 2024 16:44
Vekil İngilizce Öğretmenliği

İyi günler. Ben 2004 ve 2005 yıllarında, devlet okullarında vekil İngilizce öğretmenliği yaptım. 2007'den beri kamuda memur olarak çalışıyorum. Ekim 2008 öncesinde vekil öğretmenlik yapanların 5434 sayılı kanun kapsamına girdiğini biliyorum. Bu durumda, 4c tescil tarihinin 2004'e çekilmesi mümkün müdür? Çok teşekkür ederim.


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
24 Ocak 2024 17:26

Vekil öğretmenlik yapmışsanız zaten 4C'li günleriniz SGK dökümünüzde görünür. Ücretli öğretmenlik yapmışsanız 4A'lı normal işçi sgk'lı görünür.

SGK dökümüzde o yıllar için 4A görünüyorsa ve 5434'e tabii görünmüyorsanız SGK dökümünüzle birlikte bir dilekçe verebilirsiniz okulunuza.

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