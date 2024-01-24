Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ocak 2024 17:21
Kredi Kartlarına Düzenleme!

Editörler başlığı kaldırmış, neden kaldırıldı, neden rahatsız olundu anlamadım! Bu başlık doğrudan insanların geliriyle alakalıydı oysa ki! Ayrıca birçok başlıkta var forumda kredilerle ilgili, çok üzüldüm kaldırılmasına.


Akademik7224
Daire Başkanı
24 Ocak 2024 17:24

Kredi kartlarının özellikle nakit avans ve taksitli nakit avanslarının kaldırılması hiçbir şekilde kullanılamaması konuşuluyor, bununla ilgili yorumları merak etmiştim ama değerli editörler başlıktan rahatsız olmuş, şaka gibi ve kızdırıcı!


el7bi8gü9
Aday Memur
24 Ocak 2024 17:59

benim maaş bankam bana kredi kartı verdi. yok öbür ay düze çıkarım derken borç çok büyüdü ve şuan işin içinden çıkmam çok zor. keşke kredi kartım hiç olmasaydı. olmayan parayı harcamak çok kolay ama çok can yakıyor. ben faize keşke hiç bulaşmasaydım. insanlar diyor ya yani kumarda kaybettiğimi alayım bir daha girmem. böyle faizli sistem inşa edenler utansın onlarında bunda payı var.


Akademik7224
Daire Başkanı
24 Ocak 2024 18:08

Çok haklısınız maalesef öyle, bir de bunun üzerine kısıtlayıcı düzenlemeler büyük bir sıkıntıya sokar insanları.

el7bi8gü9, 2 saat önce

benim maaş bankam bana kredi kartı verdi. yok öbür ay düze çıkarım derken borç çok büyüdü ve şuan işin içinden çıkmam çok zor. keşke kredi kartım hiç olmasaydı. olmayan parayı harcamak çok kolay ama çok can yakıyor. ben faize keşke hiç bulaşmasaydım. insanlar diyor ya yani kumarda kaybettiğimi alayım bir daha girmem. böyle faizli sistem inşa edenler utansın onlarında bunda payı var.


alimemet61
Memur
24 Ocak 2024 18:26

Ama o kısıtlayıcı önlemler lazım işte. Yoksa arkadaş niye keşke kartım olmasaydı desin

Akademik7224, 2 saat önce

Çok haklısınız maalesef öyle, bir de bunun üzerine kısıtlayıcı düzenlemeler büyük bir sıkıntıya sokar insanları.


Cavro
Şef
24 Ocak 2024 18:45

Tefecilik alıp başını gider. zaten belli yerlerde kredi çıkmıyorsa bizi arayın tarzı ilanlar var


Akademik7224
Daire Başkanı
24 Ocak 2024 19:32

Bir an da geçiş yapılmamalı, sürece yayılmalı, kimse keyfinden kart almıyır veya faiz ödemiyor.

alimemet61, 2 saat önce

Ama o kısıtlayıcı önlemler lazım işte. Yoksa arkadaş niye keşke kartım olmasaydı desin


TalhaEymenn
Aday Memur
24 Ocak 2024 19:34
ben de anlamıyorum post kaldırma neye göre kime göre oluyor benim de 2 tane postum gerekçesiz kaldırıldı küfür hakaret olmadıkça neden böyle yasakçı zihniyetle hareket ediliyor

xLmx
Memur
24 Ocak 2024 19:35
senin o dediğin olduğu anda tefecilerin komisyincularin eline düşer millet. kullanabiliyorsan çok güzel birşey. ben sadece taksitli alışverişlerimde kullanıyorum. Bırakın insanlar mutlu olduğu gibi yaşasın.
Akademik7224, 27 dk. önce

Bir an da geçiş yapılmamalı, sürece yayılmalı, kimse keyfinden kart almıyır veya faiz ödemiyor.


Szlyn
Aday Memur
24 Ocak 2024 19:37
kardeşim o senin finansal okuryazarlık cahilliğin! senin aklın yok mu? kaç yaşına gelmişsin daha gelir gider dengesini yapamıyorsun! sonra da suçu bankaya atıyorsun! kafana silah dayayıp mı kullandırdı banka! kredi kartı kullanmak bir sanattır! bu sanatı icra edemeyeceksen tüm hesaplarını kapat cebinde tomarla parayla dolaş.
el7bi8gü9, 2 saat önce

benim maaş bankam bana kredi kartı verdi. yok öbür ay düze çıkarım derken borç çok büyüdü ve şuan işin içinden çıkmam çok zor. keşke kredi kartım hiç olmasaydı. olmayan parayı harcamak çok kolay ama çok can yakıyor. ben faize keşke hiç bulaşmasaydım. insanlar diyor ya yani kumarda kaybettiğimi alayım bir daha girmem. böyle faizli sistem inşa edenler utansın onlarında bunda payı var.

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