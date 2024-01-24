Kredi Kartlarına Düzenleme!

ben de anlamıyorum post kaldırma neye göre kime göre oluyor benim de 2 tane postum gerekçesiz kaldırıldı küfür hakaret olmadıkça neden böyle yasakçı zihniyetle hareket ediliyor

ben de anlamıyorum post kaldırma neye göre kime göre oluyor benim de 2 tane postum gerekçesiz kaldırıldı küfür hakaret olmadıkça neden böyle yasakçı zihniyetle hareket ediliyor