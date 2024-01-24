KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


24 Ocak 2024 17:25
2024 Kaymakamlık

Merhabalar

2024 kaymakamlık için online bir eğitime kayıt oldum önümüzdeki birkaç gün içerisinde başlayacak ve düzenli bir şekilde ilerleyeceğim

Konuyu eş zamanlı çalışan arkadaşlar var ise diye açtım, tavsiyeler, önerileriniz olursa dinlemeye hazırım.

Ben ilk defa gireceğim ancak kendime güveniyorum hazırlık konusunda

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