Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Ocak 2024 18:08
Koruma ve Güvenlik Görevlisi hakkında bilgi

Arkadaşlar kamuda Güvenlik Görevlisi olabilmek için nitelik kodlarında hem sertifika almış olmak var hem de önlisans bölümünü bitirmiş olmak var sadece sertifikayla başvuru yapamaz mıyım?

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