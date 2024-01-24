Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Ocak 2024 18:46
Eş mazereti tayini
3+1 ile yeni ise başlayan personel sözleşme süresi içinde evlenip aile birleşimi mazereti ile mazeret tayini isteyebilir mi? Şimdiden teşekkür ederim.

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