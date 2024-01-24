Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


24 Ocak 2024 18:50
sağlık mazareti
iyi günler eşimde bende anadoluda bir ilde farklı kurumlarda memuruz, eşimin babasına malasef kanser teşhisi kondu tedavisine başlandı, babası bulundugumuz ilin bi ilçesinde sorum şöyle bende eşimde il müdürlüklerine rapor sunarsak eşimin olduğu ilçeye kadrolarımız verilir mi?

mourınho34
Memur
24 Ocak 2024 19:20
DÜZELTME: eşimin ailesinin olduğu ilçeye atamamız yapılır mı?
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