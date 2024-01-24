Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2024 18:56
2024 torba Yasa görüşmelerin de

Varmı şuan acaba görüşme ve çalışma İçişleri bakanlığı felan ne düşünüyor heryerde çalışma var diye açıklama yapmıştı ne oldu yokmu mecliste konuşulan edilen birşeyler ? Yoksa murat bakana yazalim gelsin dile.

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