Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2024 18:56
2024 torba yasa

Varmı şuan acaba görüşme ve çalışma İçişleri bakanlığı felan ne düşünüyor heryerde çalışma var diye açıklama yapmıştı ne oldu yokmu mecliste konuşulan edilen birşeyler ? Yoksa murat bakana yazalim gelsin dile.


secret.lifee
Daire Başkanı
25 Ocak 2024 00:32

Hani Kademeli Emeklilik fln geliyordu. Ocakta Polise paket fln vardı :) CB yrd. bizaat kendi söyledi KAdemeli emeklilik diye birşey bizim gündemimizde yok. Yani 99-2008 arası başının çaresine baksın dedi :)

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