Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ocak 2024 19:19
Öğretmenler neden birbirine düşman

Gerek forumda gerek gerçek hayatta, şartlarımız neden daha iyi olmaz tartışmalarından ziyade , benim şartlarım nasıl diğer arkadaşlardan fazla olur onun peşindeler, bana fazla versinler gerisi önemli değil mantığı hakim, 11 yılı olan uzman arkadaş başöğretmenlik 15 yıl olmalı zaten emekli olmaya ne kalıyor diyor, uzmanlikta 5 yıl olsun bence diyorum, boş ver biz bekledik onlarda beklesin diyor, nasıl bir mantık arkadaş , ama işte bu mantık tüm mesleği sarmış halde,

Yahu diyorum biz öğretmenler vaiz ve hemşire ile aynı maaşı alıyorduk , poliste 2,3 bin az alıyorduk , şimdi diyorum bu şartlar başöğretmen icin geçerli , adamlar baş ogretmenligi normal öğretmen seviyesine düşürmüş , normal öğretmeni ile yok etmiş, halen neyin derdinde bizim meslektaslar , neden sesi çıkmıyor sendikaların , yazıklar olsun

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