Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Ocak 2024 19:21
MEB öğretmen dışı sözleşmeli personelin eş durumu tayini

MEB sözleşmeli alımına atanıp bir yıl fiili görev yapıldıktan sonra üniversitede kamu personeli olan eşin çalıştığı şehre geçilebilir mi?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde 3?ün b bendine göre mümkün görünüyor. Daha önce forumlarda benzer konularda olmuyor diyenler olmuş.

Somut bir dayanak ya da örnek bulamıyorum bu konuda. Var mı bilen, tecrübesi olan ya da bu işlerde çalışan? MEB?in Sözleşmeli Öğretmenlere aitayrı mevzuatı var fakat öğretmen dışı olan sözleşmeli kadrolar için genel olan sözleşmeli personel mevzuatı geçerli değil midir?

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