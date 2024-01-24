Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


24 Ocak 2024 19:51
Türkiye Şeker Fabrikası ve Kit Hakkında

Merhaba Ağrı Şeker Fabrikasına memur olarak atandım. Bugün telefonuma mesaj geldi ve özgeçmiş istendi, memurdan özgeçmiş istenmesi normal mi?

Tayin hakkında da ilerde diğer şeker fabrikalarına geçişim olur mu eş durumu hakkımız var mı?

Maaş ve özlük hakları hakkında da bilgi sahibi olan varsa bilgilendirebilir mi? teşekkür ediyorum

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