KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


24 Ocak 2024 22:56
PMYO, GENEL SAĞLIK GÖZ

merhaba arkadaşlar ben seneye pmyo girmeyi planlıyorum ama gözümde miyop+astigmat var onları lazer ile çizdirmeyi düşünüyorum fakat gözümde vitreus dejenarasyonu fakat halk adı ile gözde sinek uçuşması genel saglıktan elenirim diye korkuyorum fakat doktorun anlayabilmesi için göz bebegini büyütüp gözün arkasına bakması lazım acaba vitreus dejenrasoyunu sebepi ile elenirmiyim diye korkuyorum yardımcı olursanız çok sevinirim şu sıralar cok kafaya takmış durumdayım

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