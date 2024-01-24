adli bir konu olan dolandırıcılık suçundan memuriyetten çıkarılma cezası almıştım. Ama bugün adli olarak beraat kararı aldım ve idari yönden mesleğe dönebilir miyim? dosya hala ilk derece idari Mahkemesi'nde 8 ay oldu

adli bir konu olan dolandırıcılık suçundan memuriyetten çıkarılma cezası almıştım. Ama bugün adli olarak beraat kararı aldım ve idari yönden mesleğe dönebilir miyim? dosya hala ilk derece idari Mahkemesi'nde 8 ay oldu