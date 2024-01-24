Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2024 23:37
memuriyetten çıkarılma.
adli bir konu olan dolandırıcılık suçundan memuriyetten çıkarılma cezası almıştım. Ama bugün adli olarak beraat kararı aldım ve idari yönden mesleğe dönebilir miyim? dosya hala ilk derece idari Mahkemesi'nde 8 ay oldu

Memur5005
Memur
25 Ocak 2024 00:27
Bu konuda yüksek mahkeme kararı var her ne kadar adlı karar idari kararı etkilemesede idari mahkemeler adlı kararı görmezden gelemez diye bu kararı bul yada avukatın bulsun mutlaka beraat kararını ve bu yüksek mahkeme kararını dilekçe ile idari yargılama yapan mahkemeye ulaştır beya avukatın ulaştırsın büyük ihtimal ile idari yargı adli mahkemenin sonucunu bekliyordu 8 aydır geçmiş olsun

Karakas67
Aday Memur
25 Ocak 2024 00:29
allah razı olsun
Memur5005, 3 dk. önce
Bu konuda yüksek mahkeme kararı var her ne kadar adlı karar idari kararı etkilemesede idari mahkemeler adlı kararı görmezden gelemez diye bu kararı bul yada avukatın bulsun mutlaka beraat kararını ve bu yüksek mahkeme kararını dilekçe ile idari yargılama yapan mahkemeye ulaştır beya avukatın ulaştırsın büyük ihtimal ile idari yargı adli mahkemenin sonucunu bekliyordu 8 aydır geçmiş olsun
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