Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ocak 2024 23:45
Tüm şehirlerde çalışan memurlara zam verilmelidir...
Çoğu arkadaş herhalde küçük şehirleri yalova, çanakkale ilçeleri de ayvalık, çeşme, didim zannediyor. Bu ülkede Bim şubesi dahi olmayan 2.000-3.000 kişinin yaşadığı yüzlerce ilçe var. Dogalgazın olmadığı yılda 3-4 ton kömürle bile ısınamadığın ilçeler var. Böyle yerlerden orada doğan gençler bile ilk fırsatta kaçıyor.ve sorun sadece para da değil. Aradığın herhangi bir şey için 150 km ötedeki şehre inmen gereken bir çok ilçe var.Tek sosyalleşecegin yer evde netflix izlemek.Ne gidebileceğin kafe ne restoran ne avm var. Öyle burada atıp tutanlar zannediyorlar ki ev kiraları 3.000 lira tabi oturabilecek kiralık ev bulabilirsen o da. Sanki buralarda yaşayanlar benzini 20 liraya, sigarayı 30 liraya, ekmeği 3 liraya alıyor. Kıyafet satan mağaza olmayan kasabalar var. Eminim ki büyük şehirlerde görev yapan bir çok memur sivasın, urfanın, afyonun,karsın bir ilçesine tayini çıksa gitmemek için 40 takla atar. Emekliliği geldiyse Emekli olur, hatta istifa eden bile olur. Ben demiyorum ki büyük şehirlerde yaşayanlara para verilmesin ama arkadaş 100 metre caddesi olan kasabalarda da yaşamak inanın o kadar kolay değil.

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