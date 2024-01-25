Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


25 Ocak 2024 00:29
kaçinci derece/kademe

4 yıllık lisans programından mezunum, 2014 yılında yüksek lisans mezunu 4B'li sözleşmeli personel olarak atandım. 2023 yılında kadrolu memur oldum, aynı yıl doktora eğitimimi tamamladım, doktora eğitimimin kuruma bildirilmesi bu ay itibarıyla oldu (Ocak 2024). Şu anda kaçıncı derece/kademede olmam gerekir. Ayrıca sözleşmeli olduğumuz 8 yıllık dönem ve bu sürede disiplin cezası almayıp kadroya geçtiğimiz için ilave kademe/derece ilerlemesi alıyor muyuz, yardımcı olabilir misiniz herkese iyi günler dilerim

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