Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Ocak 2024 00:33
Hakim mobing hakkında , bana ne yaptırımda uygulayabilir

5 senelik kadrolu katibim

30 sicilli bir hakimle çalışıyorum ( çok eski ) ve gece 11 lere kadar mesaiye bırakıyor

Beraber dosya hazırlıyoruz

Keza ? çay getir ? ve ?çay yapın? gibi devamlı söylemleri oluyor

Ben ?kusura bakmayın çay getiremem , benim görevim değil? desem yada ?mesaiye kalamam, eşim ve çocuklarım var? desem

Yada bir tık ileri gidip zıtlaşsam

Hakim mobingten başka hakkımda ne yapabilir, nasıl işlemler başlatabilir

Ben böyle bir durumda şikayette bulunabilir miyim

Benim yer değiştirme hususunda korkum yok istediği yere gönderebilir

Başka hakkımda idari bir işlem yapabilir mi çünkü ileride müdürlük sınavı düşünüyorum

Ceza almadan , hakkımda işlem yapılmadan nasıl dik ve karşı durabilirim bu duruma ?


AcenteKatip
Aday Memur
25 Ocak 2024 02:28

komisyonla görüş birim değişikliği iste.

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