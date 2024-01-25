Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Lanet


25 Ocak 2024 00:36
Cep Telefonu Tavsiyesi?

Telefon almak istiyorum

Tavsiye edebileceğiniz marka model var mı?

30 bini geçsin istemiyorum şimdilik duruma göre belki değişebilir

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