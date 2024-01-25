KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


25 Ocak 2024 00:47
PMYO parkura evde nasıl çalışılır

İyi günler ilçemizde tek bir tane polis parkur kursu var o da bana çok uzak ve düzenli gitmem mümkün değil ona sadece kendimi test edebilmek icin son zamanlarda gitmeyi planliyorum o zamana kadar nasil hazırlanabilirim? Kursta eğitim almadan geçebilmek mümkün müdür?


Pars.kansuu
Aday Memur
25 Ocak 2024 01:13
kardeşim sahada interval koşusu yap evde squat ve çeşitlerini yap koşuya başlamadan ısınma esneme hareketleri antreman bitişimde de soğuma hareketleri
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