parkurda zıplama engeli nasıl kolay geçilir

en çok zorlandığım o olmuştu 30. dönemde ve tahtaya çarpıp düştüm bacağım simsiyah geçmişti nasıl kolay yaparım bu sıçrama hareketini?

en çok zorlandığım o olmuştu 30. dönemde ve tahtaya çarpıp düştüm bacağım simsiyah geçmişti nasıl kolay yaparım bu sıçrama hareketini?