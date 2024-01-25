KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


25 Ocak 2024 02:19
parkurda zıplama engeli nasıl kolay geçilir
en çok zorlandığım o olmuştu 30. dönemde ve tahtaya çarpıp düştüm bacağım simsiyah geçmişti nasıl kolay yaparım bu sıçrama hareketini?

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