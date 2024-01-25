Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


25 Ocak 2024 03:42
Dhmi de sicil notu

Merhaba arkadaşlar şefle tartıştım bana birdaha olmasın dedi tutanak tutmadı daha asaletim tastik olmadı sicil notunu düşük verme ihtimali varmı bunun için yorumlarınızı alabilirmiyim?

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?Bakan Şimşek'in KİT ler hakkındaki açıklamalarıDHMİ maaşTeknik Şef olan Mühendislere niçin +20 ek ödeme puan verilmedi? Sesimizi duyuralım.TEİAŞ giyim yardımıTEİAŞ Özelleştirme Tek BaşlıkDHMİ Çalışanları BurayaPTT'de ki 399'a tabi olanlar da havuz istiyorAfyon Alkaloidleri TMO HakkındaTürkiye Şeker Fabrikası ve Kit Hakkında

Sözlük

ios 17.4 1 çıldırmak 2 ipucu 1 kızmabirader 2 gıdık 1 Bilimin cevap veremediği konular 12 Film izleyen insan 4 ğ harfi yerine y harfi kullanan insan 2 kabus 1 zengin koca 3

Son Haberler

Hukuka aykırı atama kazanılmış hak sağlamazAracınıza seçtiğiniz yağ ömrünü de belirliyor?25 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları3 Ay Ertelemeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi!Turgut Altınok: Çalışan hiçbir işçimizin ekmeğiyle oynamayacağız

Editörün Seçimi

Röportaj - serpiliBüyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayı