KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Ocak 2024 04:15
Dış kaynak astsubay kontenjan

Mülakat tarihleri açıklandı benim puanım 68 gelmez diye personeli 3. Sıraya yazdım 60la kapattı ve bu dönem 60 alan herkes mülakatlara çağrıldı, 10 katı kuralı mı kalktı yoksa başvuru sayısımı az bilgisi olan var mı

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