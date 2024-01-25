Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Ocak 2024 09:42
Emekli Astsubay Başçavuş'un cenaze töreni

Geçtiğimiz günlerde emekli piyade başçavuş bir yakınımın cenazesine katıldım. Tören küçük bir ilçede gerçekleşti. Vefatın öğrenilmesinden itibaren asker kişiler meftanın oğlunu, eşini arayıp yapacakları askeri tören hakkında bilgiler verdiler. Ve cenazenin defin günün de de; hastanenin morgundan askeri törenle alınan cenaze cami önüne getirildi, burada vakit namazı kılındıktan sonra, yine mezarlık önündeki cenaze namazı kılınacak yere türk bayrağına sarılı tabut törenle getirlidi ve cenaze namazından sonra da tören ile toprak ile buluşturuldu. Cenazenin üstüne örtülen türk bayrağı ise üsteğmen tarafından vefat edenin en büyük oğluna teslim edildi. İçimden düşündüm de düşündüm. Vefat eden kişinin eş, çocuk ve yakınlarını onurlandıran askeriye önünde saygıyla eğiliyorum. Biz asker milletiz, askerimizi çok severiz. Ama bu olaydan sonra gerçekten askerime daha da saygı duymaya başladım.


vatanist123
Aday Memur
25 Ocak 2024 09:51
Dünyada hiçbir milletin askeri gibi değildir Türk askeri. Türk askeri eşsizdir ve tarihi nice kahramanlıklarla doludur. selamlar saygılar.

Devürürüm
Aday Memur
25 Ocak 2024 10:11

+1

vatanist123, 3 saat önce
Dünyada hiçbir milletin askeri gibi değildir Türk askeri. Türk askeri eşsizdir ve tarihi nice kahramanlıklarla doludur. selamlar saygılar.

omresl
Şube Müdürü
25 Ocak 2024 10:26
Baştan aşağı aynı uygulama bizde de yapılıyor. Vefat eden emniyet personelinin yakınları aranır. Bilgi verilir. Eğer aile bu şekilde törene rızası varsa yapılır. Bu ailelerin istemesine bağlıdır. Kimisi kesinlikle istemez. Gerek görmez. Birçok kez yapılmıştır.

yaman32
Aday Memur
25 Ocak 2024 11:18

benim bu durumdan bilgim yoktu. bu paylaşım benim için yararlı oldu ve mutlu etti arkadaşım. Teşekkür ederim.

omresl, 3 saat önce
Baştan aşağı aynı uygulama bizde de yapılıyor. Vefat eden emniyet personelinin yakınları aranır. Bilgi verilir. Eğer aile bu şekilde törene rızası varsa yapılır. Bu ailelerin istemesine bağlıdır. Kimisi kesinlikle istemez. Gerek görmez. Birçok kez yapılmıştır.
Toplam 4 mesaj

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