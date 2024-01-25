Emekli Astsubay Başçavuş'un cenaze töreni

Geçtiğimiz günlerde emekli piyade başçavuş bir yakınımın cenazesine katıldım. Tören küçük bir ilçede gerçekleşti. Vefatın öğrenilmesinden itibaren asker kişiler meftanın oğlunu, eşini arayıp yapacakları askeri tören hakkında bilgiler verdiler. Ve cenazenin defin günün de de; hastanenin morgundan askeri törenle alınan cenaze cami önüne getirildi, burada vakit namazı kılındıktan sonra, yine mezarlık önündeki cenaze namazı kılınacak yere türk bayrağına sarılı tabut törenle getirlidi ve cenaze namazından sonra da tören ile toprak ile buluşturuldu. Cenazenin üstüne örtülen türk bayrağı ise üsteğmen tarafından vefat edenin en büyük oğluna teslim edildi. İçimden düşündüm de düşündüm. Vefat eden kişinin eş, çocuk ve yakınlarını onurlandıran askeriye önünde saygıyla eğiliyorum. Biz asker milletiz, askerimizi çok severiz. Ama bu olaydan sonra gerçekten askerime daha da saygı duymaya başladım.
Geçtiğimiz günlerde emekli piyade başçavuş bir yakınımın cenazesine katıldım. Tören küçük bir ilçede gerçekleşti. Vefatın öğrenilmesinden itibaren asker kişiler meftanın oğlunu, eşini arayıp yapacakları askeri tören hakkında bilgiler verdiler. Ve cenazenin defin günün de de; hastanenin morgundan askeri törenle alınan cenaze cami önüne getirildi, burada vakit namazı kılındıktan sonra, yine mezarlık önündeki cenaze namazı kılınacak yere türk bayrağına sarılı tabut törenle getirlidi ve cenaze namazından sonra da tören ile toprak ile buluşturuldu. Cenazenin üstüne örtülen türk bayrağı ise üsteğmen tarafından vefat edenin en büyük oğluna teslim edildi. İçimden düşündüm de düşündüm. Vefat eden kişinin eş, çocuk ve yakınlarını onurlandıran askeriye önünde saygıyla eğiliyorum. Biz asker milletiz, askerimizi çok severiz. Ama bu olaydan sonra gerçekten askerime daha da saygı duymaya başladım.