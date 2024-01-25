Emekli Astsubay Başçavuş'un cenaze töreni

Baştan aşağı aynı uygulama bizde de yapılıyor. Vefat eden emniyet personelinin yakınları aranır. Bilgi verilir. Eğer aile bu şekilde törene rızası varsa yapılır. Bu ailelerin istemesine bağlıdır. Kimisi kesinlikle istemez. Gerek görmez. Birçok kez yapılmıştır.

Baştan aşağı aynı uygulama bizde de yapılıyor. Vefat eden emniyet personelinin yakınları aranır. Bilgi verilir. Eğer aile bu şekilde törene rızası varsa yapılır. Bu ailelerin istemesine bağlıdır. Kimisi kesinlikle istemez. Gerek görmez. Birçok kez yapılmıştır.