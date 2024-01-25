Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


25 Ocak 2024 10:08
HAGB MEMURİYETE ENGEL Mİ?

İyi günler arkadaşlar 4b sözleşmeli personel alımını kazandım.Kurum arşiv araştırması için beni arayıp gerekçeli karar'ı istediler.2021 yılında basit tehdit ve hakaret suçundan 3 ay 22 gün hapis ve 55 gün adli para cezası vermişlerdi bunu HAGB'ye çevirdiler.Herhangi bir sorun çıkar mı sizce yardımcı olursanız çok mutlu olurum.


Jamyo2015li
Aday Memur
25 Ocak 2024 10:29

KESİNLEŞMIS BİR MAHKUMİYET SÖZ KONUSU OLDUĞUNDAN HAGB ENGEL OLACAKTIR MALESEF, ADLİ SİCİL KAYDINDA GÖZÜKMEYECEK HİÇ BİR ZAMAN ÖNÜNE ÇIKMAYACAK AMA MEMURİYETTE SORUN TEŞKİL EDECEKTİR.


AcenteKatip
Aday Memur
25 Ocak 2024 10:33

Kazandığın kurumu bilmem ama aynı suçlardan benim cezamda hagb dönmüştü. Atamam iptal edilmiş ve kesinleşmesi dahil 10 yıl süren yargılama sonucunda göreve başlamıştım.

Atamamı iptal eden oç fetöden içerde. Allah belasını versin. Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu HAGB kararını arşiv araştırmasına konu edilmesini kişisel veriler kanunun ihlali saydı. Şikayetçi oldum o oç ve fetöden ihraç olmuş oç iki memurdan sonuç takipsizlik çıktı.


ugurcn5454
Aday Memur
25 Ocak 2024 10:33

kardeşim eminmisin bütün avukatlara danıştım sorun olmaz dedi hagb mahkumiyet kararı değil ki?


r.diyojen
Genel Müdür
25 Ocak 2024 11:40

Hagb memuriyete engel değil, Aym kararı da var.

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